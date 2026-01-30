Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Mann soll sich vor Jugendlichen in einem Schnellrestaurant entblößt haben-Bundespolizei nimmt alkoholisierten Tatverdächtigen im Hamburger Hauptbahnhof in Gewahrsam-

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Nach erstem Sachstand soll sich am 30.01.2026 gegen 03.30 Uhr ein stark alkoholisierter Mann (m. 29) unvermittelt vor Gästen in einem Schnellrestaurant (MC) im Hamburger Hauptbahnhof die Hose heruntergezogen haben. Anschließend soll er sein Geschlechtsteil entblößt und an diesem mehrfach manipuliert haben.

"Drei Jugendliche (w.17, w.17, m.17) saßen an einem Tisch und mussten die strafbaren Handlungen mitansehen. Die Geschädigten empfanden den widerlichen Vorfall nach eigenen Angaben als ekelerregend und abstoßend."

Der Filialleiter informierte telefonisch das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof. Umgehend erreichte eine Streife der Bundespolizei den Einsatzort.

"Der Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille."

Ein angeforderter Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des slowakischen Staatsangehörigen fest. Der 29-Jährige bekam in einer Gewahrsamszelle ausreichend Gelegenheit zur Ausnüchterung und wurde später wieder entlassen.

Gegen den polizeilich bekannten Mann wurde ein Strafverfahren (Verdacht auf exhibitionistische Handlungen) eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

Hinweis: Soweit möglich wurden die Erziehungsberechtigten durch die Bundespolizei über den Sachverhalt telefonisch informiert. Ein Jugendlicher durfte die Heimreise daraufhin selbstständig antreten, zwei Jugendliche (w.) wurden von einem Erziehungsberechtigten mit einem PKW am Hauptbahnhof abgeholt.

"Die Opferschutzbeauftragte der Bundespolizeiinspektion Hamburg wird zeitnah den Kontakt zu den Erziehungsberechtigten und den Geschädigten suchen und gerne entsprechende Hilfe, falls erforderlich, anbieten."

Weitere Angaben über die Informationen der Pressemitteilung hinaus können von der Pressestelle der Bundespolizeiinspektion Hamburg nicht gemacht werden.

"RC"

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell