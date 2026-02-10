Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Tabakladen

Täter lösen Alarmanlage aus

Kleve (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag (10. Februar 2026) die Glaselemente der Tür eines Tabakwarengeschäftes an der Straße An der Münze eingeschlagen und sind dann in den Verkaufsraum eingedrungen. Dabei lösten die Täter gegen 03:17 Uhr einen Alarm aus, was sie offenbar zur Flucht bewegte. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Auf dem Video einer Überwachungskamera sind zwei männliche Personen zu sehen, die wie folgt beschrieben werden. Täter 1: schlanke Statur, bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover, Handschuhen und medizinischer Maske; Täter 2: kurze, dunkle Haare, bekleidet mit einer langen Jacke und einem Strickpullover.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder zu den beiden Personen geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell