Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Tabakladen
Täter lösen Alarmanlage aus

Kleve (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag (10. Februar 2026) die Glaselemente der Tür eines Tabakwarengeschäftes an der Straße An der Münze eingeschlagen und sind dann in den Verkaufsraum eingedrungen. Dabei lösten die Täter gegen 03:17 Uhr einen Alarm aus, was sie offenbar zur Flucht bewegte. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Auf dem Video einer Überwachungskamera sind zwei männliche Personen zu sehen, die wie folgt beschrieben werden. Täter 1: schlanke Statur, bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover, Handschuhen und medizinischer Maske; Täter 2: kurze, dunkle Haare, bekleidet mit einer langen Jacke und einem Strickpullover.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder zu den beiden Personen geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

