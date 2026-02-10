PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Halle
Werkzeuge gestohlen

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 16:00 Uhr, und Montag (9. Februar 2026), 06:00 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Halle auf einem Firmengelände an der Straße Singendonkskamp eingedrungen. Sie entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen, darunter Akkuschrauber, Bohrmaschinen und ein Winkellaser. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

