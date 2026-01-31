PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Wohnungseinbruch

Speyer (ots)

Am Freitagabend verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dudenhofer Straße in Speyer. In der Wohnung wurden mehrere Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter entwendeten Schmuck, elektronische Geräte, Bargeld sowie persönliche Dokumente. Der Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Wer hat am Freitagabend im Bereich der Dudenhofer Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Speyer unter der Tel.-Nr. 06232 / 137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-103 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

