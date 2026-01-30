PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Speyer - Sittlichkeitsdelikt und Widerstand geleistet

Speyer (ots)

Am Donnerstagabend, kurz nach 17 Uhr befand sich eine Schulklasse im Dom zu Speyer. Ein 22-jähriger Schüler der Klasse ging vorzeitig aus dem Dom und zu zwei Klassenkameraden, einer 20-jährigen Frau und einen 23-jährigen Mann, welche auf einer Treppe am Domplatz saßen. Der 22-jährige versuchte die junge Frau unsittlich am Oberschenkel zu berühren, was der 23-Jährige verhinderte. Daraufhin versuchte der 22-Jährige vergeblich den 23-Jährigen mit der Hand zu schlagen. Bei Eintreffen der Polizei lag der 22-Jährige aus unbekannten Gründen auf dem Boden und krampfte, stand dann plötzlich wieder auf und trat gegen Poller und Fahnenmasten, ohne diese dadurch zu beschädigen. Er konnte zunächst durch die eingesetzten Kräfte beruhigt werden und musste sich dann plötzlich übergeben. Der Rettungsdienst wurde daraufhin verständigt. Noch vor dessen Eintreffen stand der junge Mann auf und griff die eingesetzten Polizisten an, schlug und trat nach diesen. Daraufhin wurde er gefesselt und im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei einer Durchsuchung wurde bei dem 22-Jährigen Marihuana in Form von Blüten und mehrere Joints aufgefunden. Der 22-Jährige räumte den Konsum von Cannabis ein. Im Krankenhaus wurde bei dem Mann kein behandlungsbedarf festgestellt. Aufgrund seines weiterhin sprunghaften und aggressiven Verhaltens wurde er zunächst in polizeilichen Gewahrsam genommen und um 21:30 Uhr in die Obhut einer Lehrerin entlassen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde niemand verletzt. Gegen den 22-jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

