POL-PDLU: Speyer - Diebstahl aus Kellerraum - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum vom 27.01., 15 Uhr bis 29.01., 10 Uhr, brachen unbekannte Täter gewaltsam einen Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus im Fliederweg auf und entwendeten aus diesem einen E-Scooter der Marke Xiaomi. Der Gesamtschaden beträgt ca. 550 Euro.

Zeugen, die zu den genannte Zeiten im Fliederweg und näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

