Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Mutterstadt/Böhl-Iggelheim (ots)

Am Donnerstagvormittag (29.01.26) führten Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt Verkehrskontrollen an mehreren Örtlichkeiten durch. Bei Geschwindigkeitsmessungen an der Neustadter Straße (L530) zwischen Mutterstadt und Dannstadt mussten insgesamt 21 Fahrzeugführer aufgrund erhöhter Geschwindigkeit angehalten und kontrolliert werden. Einem Autofahrer droht ein Bußgeld in Höhe von 200EUR und einem Punkt, da er 108 km/h bei erlaubten 70 km/h fuhr. Bei anschließenden Kontrollen zur Überwachung des Durchfahrtsverbots für den normalen Autoverkehr im Holzweg in Böhl-Iggelheim mussten insgesamt vier Autofahrer zur Geldbörse greifen und ein Verwarngeld in Höhe von 50EUR zahlen, da sie unberechtigterweise dort durchfahren wollten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell