POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Mutterstadt/Böhl-Iggelheim (ots)

Am Donnerstagvormittag (29.01.26) führten Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt Verkehrskontrollen an mehreren Örtlichkeiten durch. Bei Geschwindigkeitsmessungen an der Neustadter Straße (L530) zwischen Mutterstadt und Dannstadt mussten insgesamt 21 Fahrzeugführer aufgrund erhöhter Geschwindigkeit angehalten und kontrolliert werden. Einem Autofahrer droht ein Bußgeld in Höhe von 200EUR und einem Punkt, da er 108 km/h bei erlaubten 70 km/h fuhr. Bei anschließenden Kontrollen zur Überwachung des Durchfahrtsverbots für den normalen Autoverkehr im Holzweg in Böhl-Iggelheim mussten insgesamt vier Autofahrer zur Geldbörse greifen und ein Verwarngeld in Höhe von 50EUR zahlen, da sie unberechtigterweise dort durchfahren wollten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

  • 29.01.2026 – 15:20

    POL-PDLU: Beleidigung zum Nachteil zweier Mitarbeiter des Frankenthaler Bürgerservice

    Frankenthal (ots) - Im Bürgerservice der Stadtverwaltung Frankenthal am Rathausplatz kam es am gestrigen Mittag gegen 12:00 Uhr zu einem Zwischenfall mit einem aggressiven Besucher. Der Mann hatte die Ausstellung eines Personalausweises beantragt, weigerte sich jedoch, die hierfür anfallende Gebühr zu entrichten. Infolge dessen geriet der spätere Beschuldigte so in ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 14:01

    POL-PDLU: Verkehrsunfall - Alkoholisierte Autofahrerin

    Limburgerhof (ots) - Am Mittwochabend (28.01.26) gegen 20:15 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Neuhofener Straße/Woogstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern. Eine 41-jährige übersah den von rechts kommenden 18-jährigen Autofahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Im Verlauf der Unfallaufnahme zeigte die 41-jährige Anzeichen für Alkoholkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 14:00

    POL-PDLU: Verkehrsunfall - eine leicht verletzte Person

    Waldsee (ots) - Am Mittwochabend (28.01.26) gegen 19:00 Uhr kam es auf der K30 bei Waldsee zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einer Motorradfahrerin. Beim Überholvorgang streifte die 27-jährige Autofahrerin die 23-jährige Motorradfahrerin, weshalb diese ins straucheln kam und in den angrenzenden Grünstreifen fiel. Durch den Sturz erlitt die 23-jährige Verletzungen am Bein. Zur weiteren ...

    mehr
