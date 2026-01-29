Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall - Alkoholisierte Autofahrerin

Limburgerhof (ots)

Am Mittwochabend (28.01.26) gegen 20:15 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Neuhofener Straße/Woogstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern. Eine 41-jährige übersah den von rechts kommenden 18-jährigen Autofahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Im Verlauf der Unfallaufnahme zeigte die 41-jährige Anzeichen für Alkoholkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Die Fahrerin wurde anschließend für die Entnahme einer Blutprobe mit zur Polizeidienststelle genommen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000EUR. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen die unter Alkoholeinfluss stehende Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Unfallverursachers überprüfen.

