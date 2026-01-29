PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall - Alkoholisierte Autofahrerin

Limburgerhof (ots)

Am Mittwochabend (28.01.26) gegen 20:15 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Neuhofener Straße/Woogstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern. Eine 41-jährige übersah den von rechts kommenden 18-jährigen Autofahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Im Verlauf der Unfallaufnahme zeigte die 41-jährige Anzeichen für Alkoholkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Die Fahrerin wurde anschließend für die Entnahme einer Blutprobe mit zur Polizeidienststelle genommen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000EUR. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen die unter Alkoholeinfluss stehende Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Unfallverursachers überprüfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 14:00

    POL-PDLU: Verkehrsunfall - eine leicht verletzte Person

    Waldsee (ots) - Am Mittwochabend (28.01.26) gegen 19:00 Uhr kam es auf der K30 bei Waldsee zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einer Motorradfahrerin. Beim Überholvorgang streifte die 27-jährige Autofahrerin die 23-jährige Motorradfahrerin, weshalb diese ins straucheln kam und in den angrenzenden Grünstreifen fiel. Durch den Sturz erlitt die 23-jährige Verletzungen am Bein. Zur weiteren ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 13:59

    POL-PDLU: PKW beschädigt - Täter ermittelt

    Schifferstadt (ots) - Am Mittwochmittag (28.01.26) gegen 12:00 Uhr teilte eine 61-jährige Frau der Polizei mit, dass ihr Auto gerade durch eine männliche Person zerkratzt wurde. Der Mann konnte wenig später in der Herzog-Otto Straße festgestellt und kontrolliert werden. Aufgrund der Personenbeschreibung der Zeugin, konnte der 45-jährige zweifelsfrei als Täter identifiziert werden. Der Tatverdächtige, welcher der ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 13:56

    POL-PDLU: Verkehrskontrollen

    Schifferstadt (ots) - Am Mittwoch (28.01.26) führten Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt Verkehrskontrollen an mehreren Örtlichkeiten durch. Bei Geschwindigkeitsmessungen an der K13 zwischen Waldsee und Altrip mussten innerhalb einer Stunde insgesamt elf Fahrzeugführer aufgrund erhöhter Geschwindigkeit angehalten und kontrolliert werden. Einem Autofahrer droht ein Bußgeld in Höhe von 100EUR und einem Punkt, da er 71 km/h bei erlaubten 50 km/h ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren