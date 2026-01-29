Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall - eine leicht verletzte Person

Waldsee (ots)

Am Mittwochabend (28.01.26) gegen 19:00 Uhr kam es auf der K30 bei Waldsee zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einer Motorradfahrerin. Beim Überholvorgang streifte die 27-jährige Autofahrerin die 23-jährige Motorradfahrerin, weshalb diese ins straucheln kam und in den angrenzenden Grünstreifen fiel. Durch den Sturz erlitt die 23-jährige Verletzungen am Bein. Zur weiteren medizinischen Behandlung kam sie in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500EUR.

