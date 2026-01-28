Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall - Verletzter Rollerfahrer

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Dienstagmorgen (27.01.26) gegen 10:15 Uhr fuhr ein 15-jähriger mit einem Roller aus einer Hofeinfahrt in die Bahnhofstraße ein, ohne den durchgehenden Verkehr zu beachten. Ein 88-jähriger Autofahrer konnte dem 15-jährigen nicht mehr ausweichen, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Der 15-jährige stürzte in Folge des Zusammenstoßes zu Boden und erlitt Verletzungen am Fuß sowie am Rücken. Darüber hinaus klagte er über Kopfschmerzen. Einen Helm trug der 15-jährige nicht. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Roller nicht versichert sowie der 15-jährige nicht im Besitz einer notwendigen Fahrerlaubnis für den Roller war.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell