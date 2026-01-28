PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall - Verletzter Rollerfahrer

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Dienstagmorgen (27.01.26) gegen 10:15 Uhr fuhr ein 15-jähriger mit einem Roller aus einer Hofeinfahrt in die Bahnhofstraße ein, ohne den durchgehenden Verkehr zu beachten. Ein 88-jähriger Autofahrer konnte dem 15-jährigen nicht mehr ausweichen, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Der 15-jährige stürzte in Folge des Zusammenstoßes zu Boden und erlitt Verletzungen am Fuß sowie am Rücken. Darüber hinaus klagte er über Kopfschmerzen. Einen Helm trug der 15-jährige nicht. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Roller nicht versichert sowie der 15-jährige nicht im Besitz einer notwendigen Fahrerlaubnis für den Roller war.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 07:24

    POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht

    Frankenthal (ots) - Am 27.01.2026, in der Zeit von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Beindersheimer Straße, Höhe Hausnummer 16, zwei hintereinander am Straßenrand geparkte Pkw, ein BMW und ein KIA, jeweils am linken Außenspiegel. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 12:38

    POL-PDLU: Geschwindigkeitsmessungen - Viele Autofahrer zu schnell unterwegs

    Waldsee (ots) - Am Montag (26.01.26) im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr führten Einsatzkräfte des PP ELT (Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik) Geschwindigkeitsmessungen an der L533 in Waldsee durch. Insgesamt mussten zwölf Autofahrer angehalten und kontrolliert werden, welche die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten. Ein ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 12:31

    POL-PDLU: Speyer - Verfolgungsfahrt mit Motorrad - Geschädigte und Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Am Montagabend, kurz nach 21 Uhr, wurden der Polizei mehrere Motorräder im Bereich der Stockholmer Straße gemeldet, welche dort u.a. Wheelies durchführen würden. Eine der Beschreibung entsprechende Gruppe aus vier Motorrädern wurde durch eine Polizeistreife in der Geibstraße festgestellt. In der Auestraße überholten die vier Motorräder drei Pkw ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren