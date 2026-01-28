PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots)

Am 27.01.2026, in der Zeit von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Beindersheimer Straße, Höhe Hausnummer 16, zwei hintereinander am Straßenrand geparkte Pkw, ein BMW und ein KIA, jeweils am linken Außenspiegel. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

