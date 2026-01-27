Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verfolgungsfahrt mit Motorrad - Geschädigte und Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Montagabend, kurz nach 21 Uhr, wurden der Polizei mehrere Motorräder im Bereich der Stockholmer Straße gemeldet, welche dort u.a. Wheelies durchführen würden. Eine der Beschreibung entsprechende Gruppe aus vier Motorrädern wurde durch eine Polizeistreife in der Geibstraße festgestellt. In der Auestraße überholten die vier Motorräder drei Pkw mit stark überhöhter Geschwindigkeit und sollten bei der Tullastraße kontrolliert werden. Ein Motorrad aus der Gruppe flüchtete. Um sich der Kontrolle zu entziehen überfuhr das Motorrad eine rot zeigende Ampel an der Kreuzung Tullastraße / Waldseer Straße. Es fuhr dann weiter in Richtung Wormser Landstraße, im dortigen Kreuzungsbereich (Wormser Landstraße / Waldseer Straße / Landwehrstraße / Schifferstadter Straße) überfuhr es erneut eine rot zeigende Ampel in Richtung Landwehrstraße. Ein unbekannter kreuzender Pkw, konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Gefahrenbremsung verhindern. Das Motorrad beschleunigte stark, sodass ein Aufschließen der Polizeistreife nicht mehr möglich war. Im Kreuzungsbereich der Iggelheimer Straße überfuhr das Motorrad nochmals eine rot zeigende Ampel. Im Bereich Im Erlich verlor die Polizeistreife die Sicht auf das Motorrad und brach die Verfolgung ab.

Bei dem flüchtigen Motorrad handelte es sich vermutlich um ein sogenanntes Naked Bike, ein Motorrad ohne Teil- oder Vollverkleidung, mit Felgen in limettengrün oder gelber Farbe.

Zeugen, die Hinweise zu dem Motorrad oder dem Fahrer machen können, sowie Personen, welche durch die Fahrweise des Motorrades gefährdet wurden, insbesondere der Fahrer des stark bremsenden Pkw im Kreuzungsbereich, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de

