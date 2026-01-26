Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mann fährt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit dem Auto

Schifferstadt (ots)

Am Sonntagabend (25.01.26) gegen 18:50 Uhr kontrollierte die Polizei einen 31-jährigen Autofahrer auf dem Parkplatz des Waldfestplatzes. Im Verlauf der Verkehrskontrolle zeigte der Fahrer Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv auf die Stoffgruppen THC und Kokain. Um sicherzustellen, dass sich im Auto keine Drogen befinden, wurde dieses durchsucht. Hierbei stellten die Beamten zwei Reizstoffsprühgeräte ohne entsprechende Prüfzeichen fest. Diese wurden sichergestellt. Im Anschluss wurde der 31-Jährige zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Polizeidienststelle genommen. Gegen die Person wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt, eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie einem Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell