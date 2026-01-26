PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Gefährdung durch langsam fahrendes Auto - Erneuter Zeugenaufruf (50/1812)

Speyer (ots)

Wie bereits am 19.12.2025 berichtet, befuhr der 74-jährige Fahrer eines grauen Opels am Nachmittag des 18.12.2025 die Bundesstraße 9 zwischen der Auffahrt Speyer-West und der Abfahrt Speyer-Nord in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Der 74-Jährige fuhr hierbei lediglich mit einer Geschwindigkeit von etwa 10 km/h auf der rechten Fahrspur. In der Folge kam es zu mehreren gefährlichen Brems- und Ausweichmanövern anderer Verkehrsteilnehmer.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die sich an den Vorfall erinnern und diesen beobachten konnten oder selbst durch die Fahrweise des 74-Jährigen gefährdet oder behindert wurden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Speyer, Telefonnummer 06232 137-0 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de .

