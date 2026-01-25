PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahren ohne Fahrerlaubnis mit manipuliertem E-Bike (15/2401)

Speyer (ots)

Am Samstagmittag (24.01.2026) wurde durch Polizeibeamte in der Geibstraße der 43-jährige Fahrer eines sogenannten "Fat-Bikes" kontrolliert. Hierbei ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der 43-Jährige sein Gefährt derart verändert hatte, dass dieses nun deutlich schneller fuhr als erlaubt, und dass der Fahrer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte.

Gegen den 43-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Sein Gefährt wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

