Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahren ohne Fahrerlaubnis mit manipuliertem E-Bike (15/2401)

Speyer (ots)

Am Samstagmittag (24.01.2026) wurde durch Polizeibeamte in der Geibstraße der 43-jährige Fahrer eines sogenannten "Fat-Bikes" kontrolliert. Hierbei ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der 43-Jährige sein Gefährt derart verändert hatte, dass dieses nun deutlich schneller fuhr als erlaubt, und dass der Fahrer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte.

Gegen den 43-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Sein Gefährt wurde sichergestellt.

