Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Wohnungseinbruch

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Samstag, dem 24.01.2026 zwischen 12 Uhr und 21 Uhr, drangen Unbekannte durch Aufhebeln der Terrassentüre in ein Einfamilienhaus in der Gerhart-Hauptmannstraße ein. Die Einbrecher entwendeten lediglich ein hochwertiges Parfüm, durchwühlten jedoch das gesamte Haus. Der entstandene Schaden wird auf 2500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
Polizeiinspektion Frankenthal
S.Bruder
Friedrich-Ebert-Straße 2
67227 Frankenthal
Telefon 06233 313-3202
pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

