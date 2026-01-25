Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Wohnungseinbruch

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Samstag, dem 24.01.2026 zwischen 12 Uhr und 21 Uhr, drangen Unbekannte durch Aufhebeln der Terrassentüre in ein Einfamilienhaus in der Gerhart-Hauptmannstraße ein. Die Einbrecher entwendeten lediglich ein hochwertiges Parfüm, durchwühlten jedoch das gesamte Haus. Der entstandene Schaden wird auf 2500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell