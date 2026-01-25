Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch mit Täterfestnahme

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Samstag, dem 24.01.2026 um 19:00 Uhr, meldete ein Zeuge brennendes Licht und eine aufgehebelte Türe an einem leerstehenden Bürogebäude in der Hammstraße. Die eingesetzte Beamten stellten bei Begehung einen 35-jährigen Mann im Objekt fest. Der Herr wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen aufgrund von Wahnvorstellungen bei einer psychiatrischen Klinik vorgestellt. Der Schaden am Objekt wird auf 200 Euro geschätzt. Es wurde nichts entwendet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

