POL-PDLU: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht (13/2401)

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, dem 20.01.2026, bis Samstag, dem 24.01.2026, streifte ein bislang unbekanntes Auto in der Großen Greifengasse, zwischen Schwabsgasse und Kleiner Greifengasse, einen dort geparkten roten Hyundai. An dem Hyundai entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro. Da der Unfallverursacher davonfuhr, ohne sich bei dem Eigentümer oder der Polizei zu melden, sucht die Polizei nun Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Speyer unter der Telefonnummer 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

