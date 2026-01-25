PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht (13/2401)

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, dem 20.01.2026, bis Samstag, dem 24.01.2026, streifte ein bislang unbekanntes Auto in der Großen Greifengasse, zwischen Schwabsgasse und Kleiner Greifengasse, einen dort geparkten roten Hyundai. An dem Hyundai entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro. Da der Unfallverursacher davonfuhr, ohne sich bei dem Eigentümer oder der Polizei zu melden, sucht die Polizei nun Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Speyer unter der Telefonnummer 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:15

    POL-PDLU: Einbruch mit Täterfestnahme

    Frankenthal (Pfalz) (ots) - Am Samstag, dem 24.01.2026 um 19:00 Uhr, meldete ein Zeuge brennendes Licht und eine aufgehebelte Türe an einem leerstehenden Bürogebäude in der Hammstraße. Die eingesetzte Beamten stellten bei Begehung einen 35-jährigen Mann im Objekt fest. Der Herr wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen aufgrund von Wahnvorstellungen bei einer psychiatrischen Klinik vorgestellt. Der Schaden ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:14

    POL-PDLU: Wohnungseinbruch

    Frankenthal (Pfalz) (ots) - Am Samstag, dem 24.01.2026 zwischen 12 Uhr und 21 Uhr, drangen Unbekannte durch Aufhebeln der Terrassentüre in ein Einfamilienhaus in der Gerhart-Hauptmannstraße ein. Die Einbrecher entwendeten lediglich ein hochwertiges Parfüm, durchwühlten jedoch das gesamte Haus. Der entstandene Schaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:14

    POL-PDLU: Dieb auf Kamera gesichtet

    Ludwigshafen (ots) - Am Samstagabend (24.01.2026), gegen 20:00 Uhr, wurde die Polizei Frankenthal über einen Einbruch in eine Gartenparzelle in der Kleingartenanlage im Sauweideweg informiert. Die Eigentümerin stellte auf ihrem Mobiltelefon fest, dass die Überwachungskamera in der Gartenparzelle ausgelöst hatte und durch eine unbekannten Person entfernt wurde. Die Polizei war innerhalb weniger Minuten vor Ort, konnte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren