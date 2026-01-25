Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dieb auf Kamera gesichtet

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagabend (24.01.2026), gegen 20:00 Uhr, wurde die Polizei Frankenthal über einen Einbruch in eine Gartenparzelle in der Kleingartenanlage im Sauweideweg informiert.

Die Eigentümerin stellte auf ihrem Mobiltelefon fest, dass die Überwachungskamera in der Gartenparzelle ausgelöst hatte und durch eine unbekannten Person entfernt wurde. Die Polizei war innerhalb weniger Minuten vor Ort, konnte den Unbekannten jedoch nicht mehr antreffen. Im rückwärtigen Bereich des Gartens konnte ein aufgetrennter Maschendrahtzaun festgestellt werden. Es wurde nichts entwendet. Auf der Videoaufzeichnung war lediglich eine Mütze mit einem Aufdruck zu erkennen. Nun sucht die Polizei Zeugen!

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell