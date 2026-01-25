PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Frankenthal (ots)

Am Samstagabend (24.01.2026), gegen 18:30 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Schraderstraße in Frankenthal ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Beim Ausparken kam es zum Zusammenstoß eines blauen VW T-ROC mit einem geparkten weißen Citroen C4.

Laut Zeugenangaben stiegen der Fahrer sowie seine Beifahrerin aus und schauten sich den entstandenen Schaden an beiden Fahrzeugen an. Anschließend tauschten die Beiden die Plätze und die Beifahrerin setzte die Fahrt mit dem blauen VW fort.

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Dame nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die junge Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Gegen den ursprünglichen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Die Polizei sucht nun weitere Unfallzeugen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Julia Klar
Friedrich-Ebert-Straße 2
67227 Frankenthal
Tel.: 06233 313-0
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

