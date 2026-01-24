Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an Pkw

Frankenthal (ots)

Am 23.01.2026, im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr, wurde die Heckscheibe eines im ruhenden Verkehr stehenden Pkw durch bisher unbekannte Täter eingeschlagen. Das Fahrzeug war in der Mörscher Straße in Frankenthal am rechten Fahrbahnrand geparkt. Es wurde nichts aus dem Auto entwendet, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300EUR.

Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell