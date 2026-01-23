PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Harthausen (ots)

Am Donnerstagmittag (22.01.2026) gegen 12:35 Uhr ereignete sich an der Einmündung der Hanhofer Straße/Speyerer Straße zur Schönbrückstraße in Harthausen ein Verkehrsunfall mit drei Beteiligten. Die 62-jährige Fahrerin eines Linienbusses befuhr die Hanhofer Straße und folgte der abknickenden Vorfahrt in Richtung der Speyerer Straße. Ein bislang unbekannter PKW, welcher aus der Schönbrückstraße kam und geradeaus in die Speyerer Straße fuhr, missachtete die Vorfahrt des Busses. Aus diesem Grund zog die Busfahrerin im Kurvenbereich nach links und kollidierte mit einem entgegenkommenden, 19-jährigen PKW-Fahrer. Der verursachende PKW aus der Schönbrückstraße entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich um einen weißen Mittelklassewagen handeln. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro.

Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug oder Fahrzeugführer machen? Angesprochen werden insbesondere die Fahrgäste aus dem Linienbus (Palatina Bus, Linie 507). Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter der Telefonnummer 06232-1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer, Sturm, PK
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

