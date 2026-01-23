Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl aus PKW - Täterfestnahme

Speyer (ots)

Am Donnerstagabend, gegen halb elf, wurde der Polizei eine dunkel gekleidete, männliche Person gemeldet, die gerade unberechtigt in ein Fahrzeug in der Auestraße eingestiegen war und dort Sachen entwendete. Nach zunächst erfolgter Flucht konnte der 28-jährige Mann durch die Polizei auf einem Firmengelände in der Altspeyerer Weide festgenommen und zur Dienststelle verbracht werden. Bei dem Mann wurde u.a. ein Geldbeutel aufgefunden, den er zuvor aus dem o.g. Fahrzeug gestohlen hatte. Es wurde außerdem weitere Kleinartikel bei dem Mann gefunden und sichergestellt, deren Herkunft aktuell unbekannt ist (u.a. Handtasche, Kopfhörer, Hygieneartikel). Der Mann wurde in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Zeugen oder Geschädigte, die sachdienliche Hinweise geben können, oder aus deren Fahrzeug im Bereich der Auestraße ebenfalls etwas entwendet wurde, sollen sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

