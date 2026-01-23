PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten

Schifferstadt (ots)

Am Donnerstag (22.01.26) im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr kam es im Stadtgebiet Schifferstadt zu mehreren telefonischen Kontaktaufnahmen durch bislang unbekannte Täter, die sich gegenüber den angerufenen Personen als Polizeibeamte vorstellten. Die Anrufer gaben sich als Beamte der Polizei Mannheim aus und versuchten durch gezielte Befragungen an persönliche und sensible Daten zu gelangen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass weder am Telefon noch im persönlichen Kontakt die Herausgabe sensibler personenbezogener Daten sowie die Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen an vermeintliche Polizeibeamte erfolgt. Die Bevölkerung wird gebeten, Angehörige und Bekannte entsprechend zu sensibilisieren. Darüber hinaus bittet die Polizei um Hinweise, ab am 22.01.2026 im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen werden konnten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

   - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu 
     auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.
   - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 
     an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie 
     bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die
     Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer 
     selbst.
   - Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen 
     Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am 
     Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen 
     können.
   - Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre 
     örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den 
     Sachverhalt über unserer Online-Wache: 
  www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.
   - Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 
     963-21177, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen 
     kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

