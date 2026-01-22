Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vorfahrt missachtet - Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Schifferstadt (ots)

Am Mittwochmorgen (21.01.26) gegen 09:40 Uhr kam es im Einmündungsbereich der L532 zur Mannheimer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrerinnen. Eine 45-jährige übersah die vorfahrtsberechtigte von links kommende 25-jährige Autofahrerin. In Folge des Zusammenstoßes wurde das Fahrzeug der 25-jährigen auf die Leitplanke geschleudert und kam auf dieser letztendlich zum Stehen. Beide Fahrerinnen erlitten durch den Unfall Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000EUR. Die Polizei regelte in der Zeit der Unfallaufnahme den Verkehr.

