POL-PDLU: Speyer - Gefährdung des Straßenverkehrs - Geschädigte

Speyer (ots)

Am Dienstagvormittag, gegen 10:30 Uhr fuhr ein 63-jähriger PKW-Fahrer mit einem silber/grauen Kleinwagen der Marke Peugeot vom Peter-Rosegger-Weg in die Heinkelstraße. Dabei, so beobachteten Zeugen, habe er beinahe mehrere Unfälle verursacht indem er in den Gegenverkehr gefahren sei und entgegenkommende Fahrzeug teilweise über den Gehweg haben ausweichen müssen. An der Einmündung Geibstraße / Am Technik Museum sei er links über den Gegenverkehr an der Verkehrsinsel vorbeigefahren und abgebogen. Nach aktuellem Ermittlungsstand kam es zu keinen Sachschäden. Bei der Kontrolle des 63-Jährigen ergaben sich Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit infolge körperlicher Einflüsse.

Die Polizei bittet Personen, welche durch die Fahrweise des o.g. Fahrzeugs auf dessen Fahrstrecke

Peter-Rosegger-Weg -> Ludwig-Uhland-Straße -> Theodor-Heuss-Straße -> Kurt-Schumacher-Straße -> Landwehrstraße -> Wormser Landstraße -> Auestraße -> Franz-Kirrmeier-Straße -> Hafenstraße -> Schillerweg -> Geibstraße -> Heinkelstraße

gefährdet wurden, sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

