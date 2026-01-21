PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Hinweise gesucht

Mutterstadt (ots)

Am Montagmittag (19.01.26) versuchten bislang unbekannte Täter über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Birkenstraße einzubrechen. Den Tätern gelang es nicht die Tür aufzuhebeln, welche durch eine Türsicherung besonders gesichert war. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. An der Tür entstand Sachschaden. Wer am Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Birkenstraße wahrgenommen hat, möchte sich bitte mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

