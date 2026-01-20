Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Einbruch in Fahrschule - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Freitag, dem 16.01.2026, 12 Uhr bis Montag, dem 19.01.2026, 14 Uhr versuchten unbekannte Täter vergeblich gewaltsam in eine Fahrschule in der Schützenstraße einzubrechen. Es entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe.

Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Nähe der Fahrschule "Gleich & Tarin" verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell