Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Einbruch in Fahrschule - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Freitag, dem 16.01.2026, 12 Uhr bis Montag, dem 19.01.2026, 14 Uhr versuchten unbekannte Täter vergeblich gewaltsam in eine Fahrschule in der Schützenstraße einzubrechen. Es entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe.

Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Nähe der Fahrschule "Gleich & Tarin" verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
  • 20.01.2026 – 09:45

    POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Hinweise gesucht

    Rödersheim-Gronau (ots) - Am Montagmittag (19.01.26) zwischen 12:30 Uhr bis 14:30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße einzubrechen. Als die 68-jährige Bewohnerin vom Einkaufen zurückkam, stelle sie Hebelspuren an der Eingangstür fest. In das Haus gelangten die Täter nicht. Es entstand lediglich Sachschaden an der Tür. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 14:36

    POL-PDLU: Widerstand - zwei Polizeibeamte leicht verletzt

    Schifferstadt (ots) - Am Samstagabend (17.01.26) gegen 19:00 Uhr beobachtete eine Streife der Polizei Schifferstadt eine männliche Person, die sich hinter einem Pkw in gebückter Haltung aufhielt. In einer Hand hielt der Mann einen unbekannten länglichen Gegenstand. Die Beamten wollten daraufhin den Mann zunächst nur ansprechen, um ausschließen zu können, dass er möglicherweise gesundheitliche Probleme habe. Nach ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 10:10

    POL-PDLU: Römerberg - Einbruch in Sportheim - Zeugen gesucht

    Römerberg (ots) - In der heutigen Nacht, gegen 02:45 Uhr, wurde der Polizei eine unbekannte Person gemeldet, welche durch die Sicherheitsanlage eines Sportvereins in der Großen Hohl gefilmt und sich augenscheinlich unberechtigt Zugang zum Gebäudeinneren verschaffen wollte. Durch die Polizei konnte niemand im Innen- oder Außenbereich festgestellt werden. An einer Tür waren Beschädigungen festzustellen. Nach aktuellem ...

    mehr
