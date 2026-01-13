Polizei Düren

POL-DN: Ohne Versicherung aber mit Betäubungsmitteln erwischt

Düren (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Montagmorgen (12.01.2026) fiel eine 29-jähriger Pkw-Fahrer auf, da er sein Fahrzeug ohne gültigen Versicherungsschutz führte. Bei der Kontrolle ergaben sich zudem Hinweise auf akuten Betäubungsmittelkonsum.

Gegen 09:35 Uhr unterzogen die Beamten das Fahrzeug auf der Elberfelder Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass für das kontrollierte Fahrzeug aktuell kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Die Beamten entsiegelten die Kennzeichen und untersagten die Weiterfahrt. Diese wäre aber auch sonst unterbunden worden, da sich bei dem 29-jährigen Fahrzeugführer aus Langerwehe Hinweise auf akuten Drogenkonsum ergaben. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

