Polizei Düren

POL-DN: Unter Betäubungsmitteln und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Langerwehe (ots)

Beamte der Polizeiwache Düren stoppten am gestrigen Mittag (12.01.2026) einen 25-jährigen Pkw-Fahrer auf der Straße Ulhaus. Er führte seinen Pkw ohne die dafür erforderliche Fahrerlaubnis. Zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Ein Verstoß gegen die Anschnallpflicht veranlasste die Beamten gegen 13:30 Uhr zur Kontrolle des Pkw. Der 25-jährige Fahrzeugführer aus Düren konnte bei der Kontrolle keinen Führerschein aushändigen und gab spontan an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Starker Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug erhärtete zudem den Verdacht auf akuten Drogenkonsum beim Fahrzeugführer. Ein Schnelltest vor Ort bestätigt diese Annahme. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe. Weitere Betäubungsmittel, die der 25-Jährige bei sich führte stellten die Beamten sicher. Die Weiterfahrt wurde untersagt und Strafverfahren sowohl gegen den Fahrzeugführer als auch gegen den verantwortlichen Fahrzeughalter eingeleitet.

