PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Unter Betäubungsmitteln und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Langerwehe (ots)

Beamte der Polizeiwache Düren stoppten am gestrigen Mittag (12.01.2026) einen 25-jährigen Pkw-Fahrer auf der Straße Ulhaus. Er führte seinen Pkw ohne die dafür erforderliche Fahrerlaubnis. Zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Ein Verstoß gegen die Anschnallpflicht veranlasste die Beamten gegen 13:30 Uhr zur Kontrolle des Pkw. Der 25-jährige Fahrzeugführer aus Düren konnte bei der Kontrolle keinen Führerschein aushändigen und gab spontan an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Starker Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug erhärtete zudem den Verdacht auf akuten Drogenkonsum beim Fahrzeugführer. Ein Schnelltest vor Ort bestätigt diese Annahme. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe. Weitere Betäubungsmittel, die der 25-Jährige bei sich führte stellten die Beamten sicher. Die Weiterfahrt wurde untersagt und Strafverfahren sowohl gegen den Fahrzeugführer als auch gegen den verantwortlichen Fahrzeughalter eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 11:00

    POL-DN: Zeugen nach Einbruch in Linnich gesucht

    Linnich (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag (09.01.2026, 22:00 Uhr) und Montag (12.01.2026, 07:30 Uhr) wurde ein Pflegeheim in der Mahrstraße das Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und suchten das Büro auf. Dort durchwühlten sie auf der Suche nach Diebesgut Schränke und Schubladen. Entwendet wurde ein Mobiltelefon. Die Kriminalpolizei erschien an der Tatörtlichkeit ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 12:28

    POL-DN: Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall und gerät in Streit

    Vettweiß (ots) - Am Samstagabend (10.01.2026) kam es gegen 18:00 Uhr in der Straße Am Regensbusch zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte ein Mann aus Vettweiß seinen vor der Garage abgestellten Pkw zurück, um einem anderen Fahrzeug das Parken zu ermöglichen. Hierzu fuhr er ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 12:25

    POL-DN: Mit Schneebällen beworfen und die Kontrolle verloren

    Düren (ots) - In der Nacht zum Montag (12.01.2026) verlor ein 19-jähriger Pkw-Fahrer auf der glatten Fahrbahn des Arnoldsweilerwegs die Kontrolle über sein Fahrzeug und verursachte Sachschaden. Unfallursächlich war möglicherweise, dass Jugendliche zuvor das vorbeifahrende Fahrzeug mit Schneebällen beworfen hatten. Gegen 00:30 Uhr befuhr der 19-Jährige aus Düren den Arnoldsweilerweg aus Richtung Schoellerstraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren