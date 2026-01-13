PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Zeugen nach Einbruch in Linnich gesucht

Linnich (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag (09.01.2026, 22:00 Uhr) und Montag (12.01.2026, 07:30 Uhr) wurde ein Pflegeheim in der Mahrstraße das Ziel von Einbrechern.

Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und suchten das Büro auf. Dort durchwühlten sie auf der Suche nach Diebesgut Schränke und Schubladen. Entwendet wurde ein Mobiltelefon. Die Kriminalpolizei erschien an der Tatörtlichkeit und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße Mahrstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

