Polizei Düren

POL-DN: Zeugen nach Fahrzeugbrand gesucht

Düren (ots)

In der Nacht zu Sonntag (12.01.2026) brannte in der Rurstraße ein Fahrzeug. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Gegen 01:15 Uhr wurde die Polizei durch die Kreisleitstelle der Feuerwehr über den Brand informiert. Zu diesem Zeitpunkt stand der geparkte Van in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf 15.000,- Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit dem Brand geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 an die Polizei zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

