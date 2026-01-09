PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: E-Scooter-Fahrer im Kreisverkehr übersehen

Langerwehe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Schönthaler Straße / Jüngersdorfer Straße / Bahnhofstraße wurde am Donnerstagmittag (08.01.2026) ein 74-jähriger Mann leicht verletzt.

Ein 42-jähriger Mann aus Bonn fuhr gegen 13:05 Uhr aus Fahrtrichtung Schönthaler Straße kommend in den Kreisverkehr. Beim Einfahren übersah er einen 74-jährigen Mann aus Langerwehe, der sich mit seinem E-Scooter aus Fahrtrichtung Bahnhofstraße kommend bereits im Kreisverkehr befand. In der Folge kam es zur Kollision, durch die der 74-Jährige zu Fall kam.

Der E-Scooter-Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.700 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 10:30

    POL-DN: Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw

    Jülich (ots) - Am Donnerstagmorgen (08.01.2026) kam es auf der Neusser Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Durch den Unfall wurde eine Person leicht verletzt. Gegen 09:55 Uhr befuhr ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Jülich die Neusser Straße in Fahrtrichtung Große Rurstraße. Vor ihm befuhr ein 40-jähriger Mann aus Mönchengladbach mit seinem Pkw die Neusser Straße in die gleiche ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 10:30

    POL-DN: Zwei Einbrüche auf einen Streich

    Langerwehe (ots) - Bislang unbekannte Täter gingen auf der Suche nach Diebesgut gleich zwei nebeneinander liegende Einfamilienhäuser in der Jüngersdorfer Straße an. Die Polizei bittet um Hinweise. Am Donnerstag (08.01.2026) im Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 13:45 Uhr nutzten die Täter gezielt die kurzzeitige Abwesenheit der jeweiligen Hausbesitzer und verschafften sich gewaltsam Zugang zu den beiden Wohnhäusern. ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 12:42

    POL-DN: Lkw-Ladung gestohlen - die Polizei bittet um Hinweise

    Düren (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Mittwoch (07.01.2026) die Ladung aus einem Sattelzug, der auf dem Autobahnrastplatz "Rurscholle" geparkt war. Der Fahrer des betroffenen Sattelzuges hatte sein Fahrzeug nach eigenen Angaben am 06.01.2026 gegen 20:00 Uhr auf dem Parkplatz Rurscholle Süd (BAB 4 in Fahrtrichtung Köln) im hinteren Bereich abgestellt und die Nacht in seiner Fahrerkabine verbracht. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren