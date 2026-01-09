POL-DN: E-Scooter-Fahrer im Kreisverkehr übersehen
Langerwehe (ots)
Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Schönthaler Straße / Jüngersdorfer Straße / Bahnhofstraße wurde am Donnerstagmittag (08.01.2026) ein 74-jähriger Mann leicht verletzt.
Ein 42-jähriger Mann aus Bonn fuhr gegen 13:05 Uhr aus Fahrtrichtung Schönthaler Straße kommend in den Kreisverkehr. Beim Einfahren übersah er einen 74-jährigen Mann aus Langerwehe, der sich mit seinem E-Scooter aus Fahrtrichtung Bahnhofstraße kommend bereits im Kreisverkehr befand. In der Folge kam es zur Kollision, durch die der 74-Jährige zu Fall kam.
Der E-Scooter-Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.700 Euro geschätzt.
