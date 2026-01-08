Polizei Düren

POL-DN: Lkw-Ladung gestohlen - die Polizei bittet um Hinweise

Düren (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Mittwoch (07.01.2026) die Ladung aus einem Sattelzug, der auf dem Autobahnrastplatz "Rurscholle" geparkt war.

Der Fahrer des betroffenen Sattelzuges hatte sein Fahrzeug nach eigenen Angaben am 06.01.2026 gegen 20:00 Uhr auf dem Parkplatz Rurscholle Süd (BAB 4 in Fahrtrichtung Köln) im hinteren Bereich abgestellt und die Nacht in seiner Fahrerkabine verbracht. Am folgenden Morgen bemerkte er gegen 08:30 Uhr, dass der Laderaum des Sattelaufliegers gewaltsam geöffnet war und die darin befindliche Ladung, bei der es sich um Drogerie- und Kosmetikprodukte handelte, aus dem Anhänger entwendet wurde. Bemerkt hat er davon nach eigenen Angaben nichts. Hinweise auf Tatverdächtige liegen bislang nicht vor; die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell