Polizei Düren

POL-DN: In den Gegenverkehr geraten - eine Person leicht verletzt

Titz (ots)

Am Mittwoch (07.01.2026) kam es auf der K7 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw im Begegnungsverkehr. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Gegen 16:30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Titz die K7 von Holzweiler kommend in Richtung Gevelsdorf. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dieser während der Fahrt auf die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden 42-jährigen Mann aus Erkelenz, welcher auf der K7 mit seinem Pkw in Richtung Holzweiler unterwegs war. Der Pkw des 18-Jährigen beschädigte am Fahrbahnrand einen Jägerzaun und kam dann im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer aus Erkelenz leicht verletzt, benötigte aber keinen Rettungswagen. Der Mann aus Titz verblieb unverletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von ca. 40.300,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

