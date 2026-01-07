Polizei Düren

POL-DN: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Düren (ots)

Am gestrigen Dienstag (06.01.2026) kam es an der Kreuzung Kölner Landstraße / B56n zu einem Verkehrsunfall beim Abbiegen.

Gegen 05:30 Uhr war ein 55 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Nörvenich aus Richtung Merzenich kommend auf der Kölner Landstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der B56n wollte er bei Grünlicht nach rechts in Richtung Jülich abbiegen. Dabei sah er nicht, dass aus Richtung Jülich ein Pedelec-Fahrer auf der linken Seite der B56n verbotswidrig in den Kreuzungsbereich einfuhr und es kam zur Kollision. Der 29-jährige Pedelec-Fahrer aus Düren flog über Motorhaube und Windschutzscheibe des Pkw, stürzte und verletzte sich unter anderem am Kopf. Er wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Nach den bisherigen Feststellungen trug der Radfahrer keinen Schutzhelm. Die Polizei rät dazu, auch wenn das Tragen eines Helms auf Fahrrädern und Pedelecs mit einer Trittunterstützung bis 25km/h nicht vorgeschrieben ist, dennoch einen Helm zu tragen.

Im besten Falle können hierdurch die Folgen von Verkehrsunfällen und Stürzen abgemildert werden.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 5600 Euro, der Pkw musste abgeschleppt werden.

