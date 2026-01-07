Polizei Düren

POL-DN: Unfall beim Abbiegen - Drei Personen verletzt

Linnich (ots)

Am Dienstag (06.01.2026) kam es im Einmündungsbereich L226 / L366 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Durch den Unfall wurden eine Person schwer und zwei weitere leicht verletzt.

Gegen 07:40 Uhr befuhr ein 62-jähriger Mann aus Linnich mit seinem Pkw die L226 in Fahrtrichtung Hottorf. Mit ihm im Pkw befand sich ein 29-jähriger Mann, ebenfalls aus Linnich. Zeitgleich befuhr ein 20-jähriger Mann aus Erkelenz mit seinem Pkw die L226 in Fahrtrichtung Linnich. Er beabsichtigte, nach links auf die L366 abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden 62-Jährigen und es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Linnicher leicht und sein Beifahrer schwer verletzt. Auch der 20-jährige Pkw-Fahrer aus Erkelenz verletzte sich leicht. Alle drei Personen wurden jeweils mit einem Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 15.000,- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell