POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - die Polizei sucht Zeugen
Kreuzau (ots)
Am Dienstag (06.01.2026) wurde ein Einfamilienhaus im Kommweg das Ziel von Einbrechern.
Im Zeitraum zwischen 10:30 Uhr und 19:50 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Haus. Innen durchwühlten sie auf der Suche nach Diebesgut Schränke und Schubladen. Die Täter entwendeten Schmuck und konnten daraufhin unerkannt fliehen. Die Kriminalpolizei erschien am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen.
Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Kommwegs gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.
