POL-DN: Verkehrsunfall in Kreuzungsbereich - Drei Personen leicht verletzt

Heimbach (ots)

Am Montag (05.01.2026) kam es im Kreuzungsbereich L169/L10 zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Dadurch wurden drei Personen leicht verletzt.

Gegen 14:00 Uhr befuhr ein 70-jähriger Mann aus Nideggen mit seinem Pkw die L169 von Hergarten kommend in Richtung Mechernich. Zeitgleich befuhr eine 23-jährige Frau aus Köln mit ihrem Pkw die L10 aus Mechernich kommend in Richtung Düttling. Auf ihrem Beifahrersitz befand sich außerdem ein 62-jähriger Mann aus Köln. Im Kreuzungsbereich L169/L10 missachtete die Kölnerin die Vorfahrt des 70-Jährigen und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Pkw der 23-Jährigen ins Schleudern.

Die Fahrerin aus Köln sowie ihr Beifahrer wurden jeweils leicht verletzt und n mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Nideggener wurde durch den Unfall ebenfalls leicht verletzt, wurde nach einer Behandlung vom Rettungsdienst vor Ort wieder entlassen.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 20.000,- Euro geschätzt.

