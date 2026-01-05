PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Brand in Einfamilienhaus

Nörvenich (ots)

Am Samstag (03.01.2026) geriet ein Stromverteilerkasten im Hausflur eines Einfamilienhauses in der Kurfürstenstraße in Brand.

Gegen 09:00 Uhr fing der Stromverteilerkasten Feuer und versetzte den Flur des Einfamilienhauses in Vollbrand. Bei Eintreffen der Beamten befanden sich keine Personen mehr in den Brandobjekt. Auch die drei Hunde des Bewohners waren in Sicherheit. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen, das Haus blieb jedoch vorläufig unbewohnbar. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 13:23

    POL-DN: Ohne Fahrerlaubnis bei Glätte verunfallt

    Langerwehe (ots) - Am gestrigen Sonntag (04.01.2026) kam es im Kreisverkehr Schönthaler Straße / Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 35-Jährige aus Langerwehe war gegen 01:40 Uhr mit ihrem Pkw auf der Bahnhofstraße unterwegs und fuhr aufgrund der Glätte trotz Bremsversuchs in den Kreisverkehr ein, in dem sich bereits ein Pkw befand. Die 35-Jährige stieß mit dem Auto ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 13:22

    POL-DN: Falsche Polizisten in Vettweiß

    Vettweiß (ots) - Am Samstag (03.01.2026) meldeten sich insgesamt sieben Menschen aus Vettweiß bei der Leitstelle, die von falschen Polizeibeamten angerufen worden waren. Eine Frau durchschaute den Betrug nicht und fiel den Tätern zum Opfer. Die 91-Jährige wurde Samstagnachmittag von den Betrügern kontaktiert. Ein Mann gab sich als Polizist aus und behauptete, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 13:21

    POL-DN: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Aldenhoven (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Sonntag, dem 27.12.2025, und Freitag, dem 02.01.2026, gewaltsam Zugang zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Frauenrather Straße. In der Wohnung durchsuchten die Täter mehrere Schränke und Kommoden. Entwendet wurden Bargeld im unteren vierstelligen Bereich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren