POL-DN: Brand in Einfamilienhaus
Nörvenich (ots)
Am Samstag (03.01.2026) geriet ein Stromverteilerkasten im Hausflur eines Einfamilienhauses in der Kurfürstenstraße in Brand.
Gegen 09:00 Uhr fing der Stromverteilerkasten Feuer und versetzte den Flur des Einfamilienhauses in Vollbrand. Bei Eintreffen der Beamten befanden sich keine Personen mehr in den Brandobjekt. Auch die drei Hunde des Bewohners waren in Sicherheit. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen, das Haus blieb jedoch vorläufig unbewohnbar. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
