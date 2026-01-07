Polizei Düren

POL-DN: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Jülich (ots)

Am Dienstag (06.01.2026) brachen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Römerstraße ein.

Im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 17:30 Uhr verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zur Wohnung im Souterrain des Hauses. Auf der Suche nach Diebesgut wurden Schränke geöffnet. Die Unbekannten entwendeten eine Spielkonsole und flüchteten danach unerkannt. Die Kriminalpolizei erschien am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Römerstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell