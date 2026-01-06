Polizei Düren

POL-DN: Diebstähle aus Pkw in Nörvenich - Die Polizei sucht Zeugen

Nörvenich (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag (03.01.2026), 16:00 Uhr, und Montag (05.01.2026), 09:00 Uhr, gingen bislang unbekannte Täter insgesamt fünf Pkw in der Ortslage Frauwüllesheim an.

In der Marienstraße öffneten die Täter ein abgestelltes Fahrzeug und durchwühlten den Innenraum. Hierbei entwendeten sie Gegenstände im Wert von etwa 650 Euro. Ein weiterer Pkw in derselben Straße wurde ebenfalls geöffnet und durchsucht, blieb jedoch ohne Tatbeute. Auch in der Straße "Hinter den Gärten" gingen die Täter zwei Fahrzeuge an. Aus einem Pkw wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet, im zweiten Fahrzeug machten die Unbekannten keine Beute. In der Kreuzstraße öffneten die Täter einen weiteren parkenden Pkw und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Auch hier verließen sie das Fahrzeug ohne Diebesgut.

Die Kriminalpolizei ist an allen Tatorten erschienen und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der jeweiligen Tatorte haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

So schützen Sie sich vor Diebstählen aus Fahrzeugen:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände oder Dokumente im Auto - selbst geringe Bargeldbeträge können Diebe anlocken. - Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab, auch bei kurzer Abwesenheit. - Parken Sie möglichst an gut beleuchteten Orten. - Melden Sie verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell