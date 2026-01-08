Polizei Düren

POL-DN: Geldkassette entwendet und von der Polizei erwischt

Düren (ots)

Nach dem Diebstahl einer Münzgeldkassette aus einer Tankstelle in der Neuen Jülicher Straße, am Mittwochabend (07.01.2026) konnten Beamte der Wache Düren die beiden Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung antreffen und überführen.

Gegen 22:43 Uhr hatten die beiden tatverdächtigen Männer aus Kreuzau und Langerwehe den Verkaufsraum der Tankstelle betreten und zunächst versucht, Zigaretten zu erwerben. Beim Bezahlvorgang griff einer der beiden Tatverdächtigen nach einer auf dem Tresen abgestellten Münzgeldkassette und nahm diese an sich. Im Anschluss flüchteten beide Personen zunächst unerkannt fußläufig vom Tatort.

Aufgrund der Personenbeschreibung gelang es gegen 22:50 Uhr dann Beamten der Wache Düren die beiden flüchtigen Tatverdächtigen im Bereich der Veldener Straße aufzunehmen und zu stellen. Teile des entwendeten Münzgeldes konnten die Beamten bei den Personen auffinden. Zudem trug einer der beiden Männer ein Messer bei sich.

Nach Abschluss der weiteren Ermittlungen konnte einer der beiden Tatverdächtigen (31 Jahre) entlassen werden. Der Haupttatverdächtige (29 Jahre) wurde vorläufig festgenommen. Beide Personen erwartet nun ein Strafverfahren.

