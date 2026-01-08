PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Pkw gegen Baum - Fahrer alkoholisiert, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Fahrerlaubnis

Jülich (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (08.01.2026) kam es auf der Römerstraße zu einem Alleinunfall. Verletzt wurde niemand.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 30-jähriger Pkw-Fahrer gegen 00:05 Uhr die Römerstraße in Richtung Kurfürstenstraße und geriet aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern. Infolge dessen prallte der Pkw gegen einen Baum und kam zum Stillstand. Daraufhin entfernten sich der 30-jährige Fahrer sowie sein Beifahrer fußläufig vom Unfallort, kehrten jedoch im Verlauf der Unfallaufnahme zu diesem zurück. Die Polizei stellte im Gespräch mit den beiden fest, dass der Fahrer vor Fahrtantritt Alkohol sowie Betäubungsmittel konsumiert hatte. Außerdem stellte sich heraus, dass der 30-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Es wurde ein Strafverfahren aufgrund der Straßenverkehrsgefährdung, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Dem Fahrer des Unfallfahrzeugs wurde eine Blutprobe entnommen. Da er in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde er vorläufig festgenommen.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf 4.000,- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

