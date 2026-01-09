Polizei Düren

POL-DN: Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw

Jülich (ots)

Am Donnerstagmorgen (08.01.2026) kam es auf der Neusser Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Durch den Unfall wurde eine Person leicht verletzt.

Gegen 09:55 Uhr befuhr ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Jülich die Neusser Straße in Fahrtrichtung Große Rurstraße. Vor ihm befuhr ein 40-jähriger Mann aus Mönchengladbach mit seinem Pkw die Neusser Straße in die gleiche Richtung. Der 40-Jährige bremste sein Fahrzeug verkehrsbedingt ab, weil vor ihm eine 69-jährige Frau aus Jülich ihren Pkw am rechten Fahrbahnrand einparkte. Der 42-jährige Mann aus Jülich fuhr dem Mönchengladbacher auf und schob dessen Pkw wiederum auf das davor befindliche Fahrzeug der 69-Jährigen. Der Verkehrsteilnehmer aus Mönchengladbach wurde durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Der Gesamtsachschaden wird auf 8000,- Euro geschätzt.

