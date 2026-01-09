Polizei Düren

POL-DN: Zwei Einbrüche auf einen Streich

Langerwehe (ots)

Bislang unbekannte Täter gingen auf der Suche nach Diebesgut gleich zwei nebeneinander liegende Einfamilienhäuser in der Jüngersdorfer Straße an. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Donnerstag (08.01.2026) im Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 13:45 Uhr nutzten die Täter gezielt die kurzzeitige Abwesenheit der jeweiligen Hausbesitzer und verschafften sich gewaltsam Zugang zu den beiden Wohnhäusern. Die Wohnräume durchsuchten sie gezielt nach Wertgegenständen. Konkrete Angaben zu möglichem Diebesgut konnten im Rahmen der Tatortaufnahme noch nicht getätigt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Tatortes gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die Wichtigkeit einer Wertgegenstandsliste hin. Diese hilft Ihnen dabei, Ihre gesamten Wertgegenstände vollständig zu katalogisieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://polizei.nrw/artikel/wertgegenstandsliste .

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell