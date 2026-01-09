Polizei Düren

POL-DN: Mit vorschriftswidriger Beladung und technischen Mängeln gestoppt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Düren (ots)

Im Rahmen gezielter Überprüfungen des Schwerlastverkehrs stellten Beamte des Verkehrsdienstes im Stadtgebiet in den letzten Tagen teils schwerwiegende Verstöße bei Strohtransporten fest. Neben einer nicht vorschriftsgemäßen Ladung wiesen die Transportfahrzeuge teils erhebliche technische Mängel auf.

In zwei Fällen wurden die Transportfahrzeuge zunächst aufgrund ihrer auffallend hohen Ladung kontrolliert. Messungen bestätigten, dass die zulässige Gesamthöhe von vier Metern überschritten war. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da die Gefahr besteht, an Brückenunterführungen, Oberleitungen oder tiefhängenden Ästen hängen zu bleiben. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass die Bereifung der Lastkraftwagen teilweise in derart schlechtem Zustand war, dass eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr nicht mehr gewährleistet war.

In der Folge untersagten die Beamten die Weiterfahrt und leiteten Bußgeldverfahren sowohl gegen die Fahrzeugführer als auch gegen die Fahrzeughalter ein. Zur Sicherung der Verfahren erhoben die Beamten vor Ort Sicherheitsleistungen in dreistelliger Höhe.

Die beschriebenen Mängel stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko auch für andere Verkehrsteilnehmer dar. Die Polizei Düren kündigt in diesem Zusammenhang an, auch weiterhin konsequente Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs durchzuführen, um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell