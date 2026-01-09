PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Mit vorschriftswidriger Beladung und technischen Mängeln gestoppt

POL-DN: Mit vorschriftswidriger Beladung und technischen Mängeln gestoppt
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Düren (ots)

Im Rahmen gezielter Überprüfungen des Schwerlastverkehrs stellten Beamte des Verkehrsdienstes im Stadtgebiet in den letzten Tagen teils schwerwiegende Verstöße bei Strohtransporten fest. Neben einer nicht vorschriftsgemäßen Ladung wiesen die Transportfahrzeuge teils erhebliche technische Mängel auf.

In zwei Fällen wurden die Transportfahrzeuge zunächst aufgrund ihrer auffallend hohen Ladung kontrolliert. Messungen bestätigten, dass die zulässige Gesamthöhe von vier Metern überschritten war. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da die Gefahr besteht, an Brückenunterführungen, Oberleitungen oder tiefhängenden Ästen hängen zu bleiben. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass die Bereifung der Lastkraftwagen teilweise in derart schlechtem Zustand war, dass eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr nicht mehr gewährleistet war.

In der Folge untersagten die Beamten die Weiterfahrt und leiteten Bußgeldverfahren sowohl gegen die Fahrzeugführer als auch gegen die Fahrzeughalter ein. Zur Sicherung der Verfahren erhoben die Beamten vor Ort Sicherheitsleistungen in dreistelliger Höhe.

Die beschriebenen Mängel stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko auch für andere Verkehrsteilnehmer dar. Die Polizei Düren kündigt in diesem Zusammenhang an, auch weiterhin konsequente Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs durchzuführen, um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 10:30

    POL-DN: Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw

    Jülich (ots) - Am Donnerstagmorgen (08.01.2026) kam es auf der Neusser Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Durch den Unfall wurde eine Person leicht verletzt. Gegen 09:55 Uhr befuhr ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Jülich die Neusser Straße in Fahrtrichtung Große Rurstraße. Vor ihm befuhr ein 40-jähriger Mann aus Mönchengladbach mit seinem Pkw die Neusser Straße in die gleiche ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 10:30

    POL-DN: Zwei Einbrüche auf einen Streich

    Langerwehe (ots) - Bislang unbekannte Täter gingen auf der Suche nach Diebesgut gleich zwei nebeneinander liegende Einfamilienhäuser in der Jüngersdorfer Straße an. Die Polizei bittet um Hinweise. Am Donnerstag (08.01.2026) im Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 13:45 Uhr nutzten die Täter gezielt die kurzzeitige Abwesenheit der jeweiligen Hausbesitzer und verschafften sich gewaltsam Zugang zu den beiden Wohnhäusern. ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 12:42

    POL-DN: Lkw-Ladung gestohlen - die Polizei bittet um Hinweise

    Düren (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Mittwoch (07.01.2026) die Ladung aus einem Sattelzug, der auf dem Autobahnrastplatz "Rurscholle" geparkt war. Der Fahrer des betroffenen Sattelzuges hatte sein Fahrzeug nach eigenen Angaben am 06.01.2026 gegen 20:00 Uhr auf dem Parkplatz Rurscholle Süd (BAB 4 in Fahrtrichtung Köln) im hinteren Bereich abgestellt und die Nacht in seiner Fahrerkabine verbracht. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren