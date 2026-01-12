PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Mit Schneebällen beworfen und die Kontrolle verloren

Düren (ots)

In der Nacht zum Montag (12.01.2026) verlor ein 19-jähriger Pkw-Fahrer auf der glatten Fahrbahn des Arnoldsweilerwegs die Kontrolle über sein Fahrzeug und verursachte Sachschaden. Unfallursächlich war möglicherweise, dass Jugendliche zuvor das vorbeifahrende Fahrzeug mit Schneebällen beworfen hatten.

Gegen 00:30 Uhr befuhr der 19-Jährige aus Düren den Arnoldsweilerweg aus Richtung Schoellerstraße kommend, als er mehrere Jugendliche am Fahrbahnrand bemerkte. Kurz darauf wurde sein Fahrzeug nach eigenen Angaben von mehreren Schneebällen getroffen. In der Folge verlor er auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über den Pkw. Der Wagen touchierte anschließend zwei geparkte Fahrzeuge, eine Schutzplanke sowie eine Hausfassade. Auch am Pkw des 19-Jährigen entstand Sachschaden. Die Jugendlichen entfernten sich zunächst von der Unfallstelle, konnten jedoch wenig später im Rahmen der Fahndung von einer Polizeistreife angetroffen werden. Das Trio im Alter von 14 bis 15 Jahren aus Düren und Frechen bestritt, Schneebälle auf das Fahrzeug geworfen zu haben.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf 8200 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Geschehnissen geben können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 12:21

    POL-DN: Zeugen nach Fahrzeugbrand gesucht

    Düren (ots) - In der Nacht zu Sonntag (12.01.2026) brannte in der Rurstraße ein Fahrzeug. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Gegen 01:15 Uhr wurde die Polizei durch die Kreisleitstelle der Feuerwehr über den Brand informiert. Zu diesem Zeitpunkt stand der geparkte Van in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 10:30

    POL-DN: E-Scooter-Fahrer im Kreisverkehr übersehen

    Langerwehe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Schönthaler Straße / Jüngersdorfer Straße / Bahnhofstraße wurde am Donnerstagmittag (08.01.2026) ein 74-jähriger Mann leicht verletzt. Ein 42-jähriger Mann aus Bonn fuhr gegen 13:05 Uhr aus Fahrtrichtung Schönthaler Straße kommend in den Kreisverkehr. Beim Einfahren übersah er einen 74-jährigen Mann aus Langerwehe, der sich mit seinem E-Scooter aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren