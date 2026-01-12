Polizei Düren

POL-DN: Mit Schneebällen beworfen und die Kontrolle verloren

Düren (ots)

In der Nacht zum Montag (12.01.2026) verlor ein 19-jähriger Pkw-Fahrer auf der glatten Fahrbahn des Arnoldsweilerwegs die Kontrolle über sein Fahrzeug und verursachte Sachschaden. Unfallursächlich war möglicherweise, dass Jugendliche zuvor das vorbeifahrende Fahrzeug mit Schneebällen beworfen hatten.

Gegen 00:30 Uhr befuhr der 19-Jährige aus Düren den Arnoldsweilerweg aus Richtung Schoellerstraße kommend, als er mehrere Jugendliche am Fahrbahnrand bemerkte. Kurz darauf wurde sein Fahrzeug nach eigenen Angaben von mehreren Schneebällen getroffen. In der Folge verlor er auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über den Pkw. Der Wagen touchierte anschließend zwei geparkte Fahrzeuge, eine Schutzplanke sowie eine Hausfassade. Auch am Pkw des 19-Jährigen entstand Sachschaden. Die Jugendlichen entfernten sich zunächst von der Unfallstelle, konnten jedoch wenig später im Rahmen der Fahndung von einer Polizeistreife angetroffen werden. Das Trio im Alter von 14 bis 15 Jahren aus Düren und Frechen bestritt, Schneebälle auf das Fahrzeug geworfen zu haben.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf 8200 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Geschehnissen geben können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

