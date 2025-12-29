Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Widerstand nach Eishockeyspiel

Einbruch

E-Scooter-Diebstahl

Iserlohn (ots)

Im Nachgang zur einem Eishockeyspiel am 2. Weihnachtsfeiertag, kam es zu Streitigkeiten zwischen mehreren Heim-Fans und einem Gast-Fan aus Sulz am Neckar (21). Polizeibeamte beobachteten die Situation, schritten ein und zeigten den der Körperverletzung tatverdächtigen Hemeraner (22) wegen Tritten und Schlägen an. Während der Sachverhaltsklärung tat sich auch der Gast negativ hervor. Er begegnete den Polizisten äußerst aggressiv und musste schließlich zu Boden gebracht und kurzfristig in Gewahrsam genommen werden. Bei der Fesselung trat er um nach den Beamten. Verletzt wurde niemand. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Unbekannte Täter drangen am 23.12., zwischen 17.50 und 20.20 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Glockenturm" ein. Sie entwendeten u.a. Bargeld. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchs und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

Diebe entwendeten zwischen 21.12. und 23.12. einen E-Scooter an der Baarstraße, Höhe Gerichtsstraße. Wer kann Angaben zum Verbleib des schwarzen Xiaomi Scooters mit Kennzeichen 361END machen?

Unbekannte Täter hebelten zwischen 26.12., 9 Uhr, und 29.12., 11 Uhr, ein Fenster eines Verwaltungsgebäudes der Kirchengemeinde Grürmannsheider Straße auf. Die Täter machten offenbar keine Beute. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. (dill)

