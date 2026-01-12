Polizei Düren

POL-DN: Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall und gerät in Streit

Vettweiß (ots)

Am Samstagabend (10.01.2026) kam es gegen 18:00 Uhr in der Straße Am Regensbusch zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Nach bisherigen Erkenntnissen setzte ein Mann aus Vettweiß seinen vor der Garage abgestellten Pkw zurück, um einem anderen Fahrzeug das Parken zu ermöglichen. Hierzu fuhr er rückwärts von der Garagenausfahrt auf die Fahrbahn und touchierte dabei einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw eines Nachbarn. Anschließend begab sich der Mann zu dem Wohnhaus des Fahrzeughalters, um diesen über den Unfall zu informieren. In der Folge kam es zwischen dem Unfallverursacher und Anwohnern zunächst zu verbalen Streitigkeiten, die schließlich in eine körperliche Auseinandersetzung mündeten. Dabei wurden sowohl eine Anwohnerin als auch der Unfallverursacher leicht verletzt. Entsprechende Strafverfahren wegen Körperverletzung wurden eingeleitet.

Bei Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten stellten diese zudem fest, dass der Unfallverursacher erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, außerdem stellten die Beamten seinen Führerschein sicher.

Gegen den Mann wurde darüber hinaus ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell